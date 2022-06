VIDEO Golf, US Open 2022: highlights e sintesi del quarto giro. Matt Fitzpatrick erede di Justin Rose dopo 9 anni (Di lunedì 20 giugno 2022) Era dal 2013 che un inglese non riusciva a vincere lo US Open. Quell’anno fu il turno di Justin Rose, stavolta è Matt Fitzpatrick a rendersi protagonista con un successo arrivato al termine di una lotta a tre di livello elevatissimo. In premio c’è anche il numero 10 del ranking mondiale, raggiunto per la prima volta. Devono cedere sia Scottie Scheffler, il numero 1 del mondo sempre più incontrastato, che Will Zalatoris, arrivato letteralmente a millimetri dal costringere il suo diretto rivale al playoff di spareggio per decidere il terzo Major dell’anno. Quinto Rory McIlroy, ma il nordirlandese è 2° nell’OWGR come non capitava da tantissimo. Golf, US Open 2022: Matt Fitzpatrick campione con enorme merito davanti a ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Era dal 2013 che un inglese non riusciva a vincere lo US. Quell’anno fu il turno di, stavolta èa rendersi protagonista con un successo arrivato al termine di una lotta a tre di livello elevatissimo. In premio c’è anche il numero 10 del ranking mondiale, raggiunto per la prima volta. Devono cedere sia Scottie Scheffler, il numero 1 del mondo sempre più incontrastato, che Will Zalatoris, arrivato letteralmente a millimetri dal costringere il suo diretto rivale al playoff di spareggio per decidere il terzo Major dell’anno. Quinto Rory McIlroy, ma il nordirlandese è 2° nell’OWGR come non capitava da tantissimo., UScampione con enorme merito davanti a ...

Pubblicità

hii_golf : RT @livyVIP: So, ho visto Jaehyun alla sfilata di Prada a Milano. E la parola BELLISSIMO non rende minimamente. #Jaehyun #NCTJaehyun #Jaehy… - Z_ARWAR : Non poteva mancare il lancio dal golf club ?? - hii_golf : RT @99Bembo: Amore, sei una visione #PradaxJaehyun #PradaSS23 #JAEHYUN #prada - hii_golf : RT @Boomy_Shawol: Ecco la madonna pt.2 #PradaSS23 #JAEHYUN #PradaMFWxJaehyun - Hypnobrainbot : Mini Golf Intro -