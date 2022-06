Ultime Notizie – Gas dalla Russia, a cosa serve un tetto Ue al prezzo (Di lunedì 20 giugno 2022) Se ne parla ormai da mesi. Con maggiore insistenza da quando si è capito che la guerra in Ucraina sarebbe durata a lungo. Il tetto europeo al prezzo del gas è una misura indispensabile per fermare la corsa al rialzo delle quotazioni ma è anche uno strumento importante per affermare una posizione netta, e univoca, dell’Europa nella guerra del gas che Putin sta combattendo con quotidiane restrizioni alle forniture di Gazprom. Mosca chiude a suo piacimento i rubinetti per alzare la pressione e aumentare la sua capacità negoziale, già forte visto il ricatto sul grano, fermo nei porti ucraini, e l’andamento del conflitto sul campo. E serve una risposta che possa arginare il costo enorme che si sta pagando. Sono questi i principali argomenti che ha usato il premier Mario Draghi per portare dalla sua parte il presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Se ne parla ormai da mesi. Con maggiore insistenza da quando si è capito che la guerra in Ucraina sarebbe durata a lungo. Ileuropeo aldel gas è una misura indispensabile per fermare la corsa al rialzo delle quotazioni ma è anche uno strumento importante per affermare una posizione netta, e univoca, dell’Europa nella guerra del gas che Putin sta combattendo con quotidiane restrizioni alle forniture di Gazprom. Mosca chiude a suo piacimento i rubinetti per alzare la pressione e aumentare la sua capacità negoziale, già forte visto il ricatto sul grano, fermo nei porti ucraini, e l’andamento del conflitto sul campo. Euna risposta che possa arginare il costo enorme che si sta pagando. Sono questi i principali argomenti che ha usato il premier Mario Draghi per portaresua parte il presidente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Pogba Juve: già scelto il numero di maglia? Spunta il possibile indizio - - maxbass82 : RT @donnadimezzo: ha stato il reddito di cittadinanza -