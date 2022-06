Trieste | uomo circuisce minorenni e le spinge all’anoressia

(Di lunedì 20 giugno 2022), un, che fingeva di essere un medico, ha circuitondoleLa Polizia di Stato ha denunciato unche, all’interno di un gruppo aperto, su una nota piattaforma social, induceva giovani ragazze a pericolose pratiche di dimagrimento e autolesionismo. L’attività che ha permesso di individuare il responsabile di tali pratiche è stata svolta dalla Polizia postale die Udine con il coordinamento del Cncpo (Centro Nazionale di Coordinamento alla Pedopornografia Online) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma, a seguito di una segnalazione fatta da una quindicenne, da mesi ricoverata in un ospedale per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti a comportamenti che tendono a minare ...

È stato denunciato un uomo che, all'interno di un gruppo aperto, su una nota piattaforma social, induceva giovani ragazze ... responsabile di tali pratiche è stata svolta dalla Polizia postale di ... In seguito alla segnalazione di una ragazza di 15 anni, è stato denunciato un uomo che in rete si proclamava "coach pro-ana": una ... L'uomo, che si autodefiniva "coach pro-Ana", è stato identificato dalla Polizia postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Cncpo (Centro nazionale di coordinamento alla ...