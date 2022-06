Temptation Island 2022 si farà? Quando andrà in onda? Ecco cosa sappiamo (Di lunedì 20 giugno 2022) Niente da fare per Filippo Bisciglia e Temptation Island, dato che il programma sembra destinato a saltare. Eppure il riscontro avuto nel pubblico è stato sempre piuttosto elevato: non a caso i fan sono molto contrariati dal forfait del format che mette alla prova i sentimenti di sei coppie, con i partecipanti separati e successivamente ‘tentati’. Tante coppie hanno superato la prova e sono tornate a casa con un legame ancora più forte; altre relazioni, invece, sono naufragate miseramente. Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo TV, spiega i motivi che avrebbero portato a far saltare Temptation Island. “Credo sia un problema di costi – rivela il volto noto della TV – Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”. Sempre Cecchi Paone ha poi tenuto a precisare che il format del programma ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Niente da fare per Filippo Bisciglia e, dato che il programma sembra destinato a saltare. Eppure il riscontro avuto nel pubblico è stato sempre piuttosto elevato: non a caso i fan sono molto contrariati dal forfait del format che mette alla prova i sentimenti di sei coppie, con i partecipanti separati e successivamente ‘tentati’. Tante coppie hanno superato la prova e sono tornate a casa con un legame ancora più forte; altre relazioni, invece, sono naufragate miseramente. Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo TV, spiega i motivi che avrebbero portato a far saltare. “Credo sia un problema di costi – rivela il volto noto della TV – Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”. Sempre Cecchi Paone ha poi tenuto a precisare che il format del programma ...

Pubblicità

nogoldrush : Già l’estate inizia male perché non andrà in onda temptation island, non era più un bel trash but still magari avev… - Cene23 : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. - shinogekaai : No intera è ancora più devastante ma che è sta denudazione? Manco fissiamo all’isola dei famosi o a temptation isla… - MsPrinci : RT @_VeronicaG: Estate rovinata dalla cancellazione di Temptation Island. - FrattinaGiulia : RT @_VeronicaG: Estate rovinata dalla cancellazione di Temptation Island. -