Telegram Premium è ora ufficiale | prezzo e funzionalità aggiuntive

Pubblicità

gigibeltrame : Telegram Premium arriva anche in Italia: prezzi, vantaggi e tutto quello che c'è da sapere #digilosofia… - ispazio : Telegram Premium è realtà: dettagli, funzioni esclusive e prezzo - SkorpionBot : Telegram Premium è realtà: dettagli, funzioni esclusive e prezzo - CorriereLOGIN : Era stato annunciato, ora è disponibile per tutti: Telegram Premium è stato attivato ed è disponibile, sia su iOS c… - iPhone_Italia : Nasce Telegram Premium, ecco costi e funzionalità aggiuntive -

Come spiegato nel post pubblicato sul blog ufficiale, infatti, abbonandosi agli utenti avranno la possibilità di accedere a tante funzioni aggiuntive che spaziano dai limiti ...è stato rilasciato ma non per tutti: la app è in rollout e arriverà a poco a poco su Play Store, quindi al momento solo in versione Android. Se la si trova, è sufficiente scaricarla ...Telegram ha introdotto, anche in Italia, un nuovo piano ad abbonamento che abilita funzionalità esclusive per gli utenti disposti a pagare. Le funzionalità essenziali rimarranno comunque gratuite ...Entro Giugno, come promesso è diventato ufficiale l'abbonamento opzionale Telegram Premium che, per meno di 6 euro al mese, offre un ampio ventaglio di opportunità esclusive. Con la release 8.8 Telegr ...