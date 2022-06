Pubblicità

AnsaSardegna : Spia le clienti con una microcamera, nei guai titolare B&B. Scoperto a Cagliari, filmati scaricati sul pc o sul tel… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Spia le clienti con una microcamera, nei guai titolare B&B Scoperto a Cagliari, filmati scarica… -

Ha nascosto in una delle camere del suo B&B una telecamera per spiare le. Lo hanno scoperto gli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra ...realtà una microcamera. ...Ha nascosto in una delle camere del suo B B una telecamera per spiare le. Lo hanno scoperto gli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra ...realtà una microcamera. ...Ha installato in una delle camere del suo B&B una telecamera per spiare le clienti. Lo hanno scoperto gli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Cagliari che hanno ...Ha nascosto in una delle camere del suo B&B una telecamera per spiare le clienti. Lo hanno scoperto gli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Cagliari che hanno d ...