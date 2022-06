Samantha Cristoforetti, collegamento dallo spazio con la Città della Scienza (Di lunedì 20 giugno 2022) Domani a Città della Scienza a Napoli, dalle 14:30 nella Sala Newton – in un evento promosso dall’Asi – Agenzia spaziale italiana, dall’Esa – Agenzia spaziale europea e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza – un’occasione di incontro con l’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla Stazione spaziale internazionale ma anche – grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dell’educazione – un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. L’evento, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali di Asi (www.asitv.it) e Città della Scienza ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Domani aa Napoli, dalle 14:30 nella Sala Newton – in un evento promosso dall’Asi – Agenzia spaziale italiana, dall’Esa – Agenzia spaziale europea e dalla Fondazione Idis-– un’occasione di incontro con l’astronauta dell’Esainlive dalla Stazione spaziale internazionale ma anche – grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese,ricerca e dell’educazione – un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. L’evento, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali di Asi (www.asitv.it) e...

