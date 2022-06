Russia, i colori della bandiera ucraina diventano un «problema» per i bambini (Di lunedì 20 giugno 2022) A Mosca alcuni cittadini hanno segnalato che i colori usati per dipingere una sabbiera all'interno di un parco giochi ricordano quelli della bandiera ucraina e che «questo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 giugno 2022) A Mosca alcuni cittadini hanno segnalato che iusati per dipingere una sabbiera all'interno di un parco giochi ricordano quellie che «questo...

LealeSimone : @carpa2019 Mistificazione totale mettere questi argomenti sullo stesso piano. In Russia vai in carcere se hai addo… - MassimoLeaderPD : Quando in Russia vesti il bambino con i colori sbagliati (semmai andava arrestata la mamma, diciamo) - paolobucci68 : non so se vi era capitato di notarlo, ma nel video dei pet shop boys 'go west', riferito alla russia, il cantante è… - iFonz87 : RT @ProfOrsino: Per non parlare poi della penna (blu come uno dei tre colori della bandiera russa), circondata su tre lati da bicchieri d'a… - sdeid : @bravimabasta Veramente i colori della Croazia sono rosso bianco blu, quelli della Russia sono bianco blu rosso, ha ragione Bottura -