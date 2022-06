Paracadutisti morti: "Probabile scontro e svenimento" (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono Gabriele Grossi e Fabrizio Del Giudice i due amanti di paracadutismo morti sabato al Campovolo. Sarebbero entrati in collisione a un centinaio di metri da terra dopo aver perso conoscenza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono Gabriele Grossi e Fabrizio Del Giudice i due amanti di paracadutismosabato al Campovolo. Sarebbero entrati in collisione a un centinaio di metri da terra dopo aver perso conoscenza

Pubblicità

Carlino_Reggio : Paracadutisti morti Campovolo Reggio Emilia: cielo 'trafficato', 36 lanci in contemporanea - CatelliRossella : Campovolo, l'ultimo saluto ai paracadutisti morti: 'Cieli blu, ragazzi' - NotizieTg : Reggio Emilia, morti due paracadutisti 16.07 Incidente mortale questa mattina, al Campovolo di Reggio Emilia. Due… - infoitinterno : Paracadutisti morti, forse sono svenuti nello scontro: 'Per questo non hanno reagito' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale al Campovolo di Reggio Emilia. Due paracadutisti di 54 e 35 anni hanno perso la vita cadendo al suolo d… -