"Non serve...". Bassetti sbotta contro i numeri sul Covid (Di lunedì 20 giugno 2022) Il prof. Bassetti se la prende con chi fa inutili allarmismi con i numeri quotidiani legati ai contagi Covid e spiega perché Omicron è diventata ormai un'influenza. "Bisogna finirla, è un raffreddore" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Il prof.se la prende con chi fa inutili allarmismi con iquotidiani legati ai contagie spiega perché Omicron è diventata ormai un'influenza. "Bisogna finirla, è un raffreddore"

Pubblicità

elio_vito : Per far riavere fiducia nella politica, serve una buona politica, onesta, trasparente, leale incentrata su un confr… - RobertoBurioni : Quanti bambini sono morti mediamente in USA ogni anno per una data malattia prima dell'arrivo del vaccino che l'ha… - Azione_it : Non ci vedrete mai fare questo tipo di ragionamenti. La nostra strada è un'altra. Serve una politica fondata sul pr… - JasmineMarcuzzi : Continuare a fare filmini mentali non serve a niente alla fine peró…. - xenonian1 : RT @58_luigina: Queste sono le chemtrails, quelle che impediscono alle nuvole di formarsi e di rilasciare la pioggia che serve ai nostri te… -

Per gli esami del sangue non serve più prenotarsi IL GIORNO "Gridare al lupo non serve a nessuno". Bassetti sbotta contro i numeri sul Covid La risposta è chiara: "Ma neanche per sogno. Non se ne parla proprio. Anziani e fragili fanno e faranno bene a tenere la mascherina quando serve. Gli altri che sono vaccinati possono stare tranquilli: ... Inter, Antonello: 'Nuovo stadio Non esiste più esclusiva su San Siro, serve accelerare per averlo il prima possibile' 1 Non c'è più esclusiva su San Siro, Inter e Milan accelerano per avere un nuovo stadio . E' quanto ribadisce l'amministratore delegato nerazzurro, Alessandro Antonello , intervenuto a Sky Sport a mar ... La risposta è chiara: "Ma neanche per sogno. Non se ne parla proprio. Anziani e fragili fanno e faranno bene a tenere la mascherina quando serve. Gli altri che sono vaccinati possono stare tranquilli: ...1 Non c'è più esclusiva su San Siro, Inter e Milan accelerano per avere un nuovo stadio . E' quanto ribadisce l'amministratore delegato nerazzurro, Alessandro Antonello , intervenuto a Sky Sport a mar ...