(Di lunedì 20 giugno 2022) "La safety car non ha aiutato, loro eranoveloci in gara ed era difficile per me. È stato davvero entusiasmante, ho dato tutto e Sainz ha fatto la stessa cosa: col Drs è più facile attaccare ma ...

È stato davvero entusiasmante, ho dato tutto e Sainz ha fatto la stessa cosa: col Drs è più facile attaccare ma gligiri sono stati divertenti". Queste le parole diVerstappen, vincitore ...2' di lettura Vivere Senigallia 19/06/2022 - MONTREAL (CANADA) -Verstappen vince il Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Red Bull - al 26esimo ... gligiri sono stati ... Max: "Ultimi giri molto divertenti con Carlos Per farcela stavolta ho dovuto difendermi" E' stata svelata la Porsche elettrica rivisitata dal designer di streetwear Sean Wotherspoon: una art car unica e coloratissima ..."La safety car non ha aiutato, loro erano molto veloci in gara ed era difficile per me. È stato davvero entusiasmante, ho dato tutto e Sainz ha fatto la stessa cosa: col Drs è più facile attaccare ma ...