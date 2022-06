Mattarella “Azione a favore dei rifugiati va rafforzata”

(Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La cronaca internazionale ci presenta costantemente la drammatica attualità della condizione dei. Il diritto internazionale e la nostra Costituzione prevedono forme specifiche di protezione per quei milioni di donne, uomini e bambini costretti da conflitti armati, discriminazioni, violazioni e abusi dei loro diritti e libertà fondamentali, a fuggire dal proprio paese alla ricerca di un presente e di un futuro migliori. L'Italia contribuisce con responsabilità al dovere morale e giuridico di solidarietà, assistenza e accoglienza dei, assicurando pieno sostegno all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e promuovendo nelle sedi europee un impegno incisivo e solidale in materia di migrazioni e asilo. L'deivaora, ...

Secondo, "l'a favore dei rifugiati va rafforzata ora, nei momenti di accentuata crisi, secondo quell'approccio multilaterale, del quale l'Italia è storica e convinta sostenitrice". "......venga messa in discussione la prospettiva europeista e che si mantenga nei confronti dell'... Sergioche sta preparando una visita di Stato in Mozambico e una visita ufficiale in Zambia,..."L'azione a favore dei rifugiati va rafforzata ora, nei momenti di accentuata crisi, secondo quell'approccio multilaterale, del quale l'Italia è storica e convinta sostenitrice".