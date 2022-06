Martellate alla moglie, la crede morta e si suicida. La donna non è in pericolo di vita (Di lunedì 20 giugno 2022) Litiga in casa con la moglie e poi la colpisce con un martello in testa, più volte. Dopo, credendola morta, è fuggito e si è suicidato . E’ accaduto stamattina in zona Santa Maria a Filottrano (Ancona)... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 giugno 2022) Litiga in casa con lae poi la colpisce con un martello in testa, più volte. Dopo,ndola, è fuggito e si èto . E’ accaduto stamattina in zona Santa Maria a Filottrano (Ancona)...

Pubblicità

LaStampa : Martellate alla moglie dopo una lite: la crede morta e si suicida. La donna non è grave - LaStampa : Martellate alla moglie dopo una lite: la crede morta e si suicida. La donna non è grave - messveneto : Martellate alla moglie dopo una lite: la crede morta e si suicida. La donna non è grave: È accaduto stamattina in z… - UnioneSarda : #Ancona - Martellate in testa alla moglie: la crede morta e si suicida, ma lei sopravvive - cjmimun : Martellate alla moglie, la crede morta e si suicida -