(Di lunedì 20 giugno 2022) A seguire il detto dei protagonisti, non c'è dubbio che la soluzione finale sia una soltanto: rinnovo di contratto e avanti insieme per consolidare il ritorno ai vertici del. Paolo, Ricky Massara e Gerry Cardinale non hanno ragioni per separarsi, non professionali e nemmeno di cuore. I primi due hanno lavorato benissimo e gettato le basi perché la squadra faccia un altro passo avanti, dopo aver conquistato uno scudetto inatteso, il terzo faticherebbe a presentarsi alla piazza con l'estromissione della stella del club come primo atto. Dunque, apparentemente non c'è nessuna ombra a togliere luce al quadro. Il problema è che il tempo scorre e il calendario si è avvicinato pericolosamente alla data del 30 giugno 2022, giorno della scadenza del contratto die Massara. E di firme e ufficializzazioni non c'è stata ...

Paolo©LaPresseGli obiettivi sono chiari: servono i sostituti di Alessio Romagnoli e Franck ... Il centrale, che inè stata un'idea proprio del Milan, sarebbe stato proposto al Newcastle ......per 40 milioni e sul quale il Chelsea detiene una possibilità di riacquisto la prossimaal ... Lo stallo dirigenziale per i rinnovi die MASSARA frena il mercato rossonero e ora il Psg ... Maldini e l'estate sospesa del Milan Clima rovente a Milano, non solo per il caldo torrido che attanaglia il capoluogo lombardo e il resto d'Italia: inizia una settimana cruciale per il futuro del Milan. Il calendario ricorda che mancano ...I contratti del d.t. e del d.s. stanno per scadere e questo non aiuta la definizione di alcune trattative ben avviate (come quelle per Botman e Lang). L'intesa di massima con RedBird c'è, ...