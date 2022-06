Lo sfogo durissimo di Briatore: "Ecco cosa vi danno con una pizza da 5 euro..." (Di lunedì 20 giugno 2022) Flavio Briatore non usa giri di parole: attacco a testa bassa contro chi vende una pizza a 4-5 euro. L'imprenditore infatti sui social ha voluto difendere i prezzi del menù del suo Crazy pizza, la catena di pizzeria che recentemente ha lanciato in diverse città. Come è noto il costo di una pizza nel ristorante di Briatore non è certo basso e così l'imprenditore ha ricevuto qualche critica da parte di qualche cliente. Ma lui ha le idee molto chiare e contrattacca: "Ma per tenere i prezzi così bassi, pere vendere una pizza a 4 euro, che ingredienti usate?". Poi, in una clip su Instagram, l'attacco si fa sempre più duro: "Il PataNegra costa 300 euro al kg, i pelati costano 4 euro al kg, la mozzarella di bufala 15 al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Flavionon usa giri di parole: attacco a testa bassa contro chi vende unaa 4-5. L'imprenditore infatti sui social ha voluto difendere i prezzi del menù del suo Crazy, la catena di pizzeria che recentemente ha lanciato in diverse città. Come è noto il costo di unanel ristorante dinon è certo basso e così l'imprenditore ha ricevuto qualche critica da parte di qualche cliente. Ma lui ha le idee molto chiare e contrattacca: "Ma per tenere i prezzi così bassi, pere vendere unaa 4, che ingredienti usate?". Poi, in una clip su Instagram, l'attacco si fa sempre più duro: "Il PataNegra costa 300al kg, i pelati costano 4al kg, la mozzarella di bufala 15 al ...

