(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChiunque abbia una passione per i libri ed il cinema, sa perfettamente che questi due mondi continuano ad influenzarsi a vicenda andando a regalare agli appassionati sempre nuove emozioni. E potete piazzare tutte le scommesse in tempo reale che volete, ma di sicuro gli incassi delle seguenti serie rimangono tra i più “succosi” della storia del cinema. Harry Potter Un personaggio, anzi un simbolo, che in un momento è diventato un vero e proprio caso mediatico facendo schizzare il nome di J. K. Rowling tra quello delle autrici e degli autori più letti degli ultimi anni. E non solo dai più giovani! Dai libri ai film il passo fu breve, così come il periodo di tempo in cui la Rowling divenne una delle donne più ricche del Regno Unito dopo la Regina, ed il pubblico crebbe assieme ad Harry, Ron, Hermione e tutta Hogwarts creando un effetto unico. Il Signore ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Le saghe letterarie: dall'inchiostro alla celluloide ** -

anteprima24.it

... e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza, di alcuni tra i più interessanti romanzi (per tutti i gusti, fra thriller e opere, noir e storie romantiche ,familiari e ......e i consigli dei booktoker ad aver riportato in classifica romanzi pubblicati decenni fa o... a cascata, sugli altri quattro, trasformando la serie in una delle hitdell'anno. 2. It ... Le saghe letterarie: dall'inchiostro alla celluloide Il Nobel irlandese era nato vicino a Dublino ma sin da bambino fu affascinato dalla contea di origine della madre. Luoghi che percorrono la sua opera ...Leigh Bardugo, autrice delle saghe letterarie Tenebre e Ossa e Sei di Corvi, si è recata a Budapest per incontra il cast della seconda stagione ...