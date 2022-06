Italia-Slovacchia Under 19, Miretti: “Sarà un match impegnativo, vogliamo arrivare in fondo” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Sicuramente venderanno cara la pelle, per loro è l’ultima spiaggia, una squadra molto fisica e avrà il pubblico di casa che la sosterrà: Sarà sicuramente un match impegnativo”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti, alla vigilia dell’impegno dell‘Italia Under 19 all’Europeo contro la Slovacchia, gruppo al quale si è aggiunto dopo essere rientrato dal ritiro dell’Under 21 rinunciando alle vacenze: “Sono giovane ed ho tempo per andare in vacanza, ma sono troppo legato a questo gruppo, abbiamo superato insieme le due fasi di qualificazione ed ho voglia di andare fino in fondo insieme a loro”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “Sicuramente venderanno cara la pelle, per loro è l’ultima spiaggia, una squadra molto fisica e avrà il pubblico di casa che la sosterrà:sicuramente un”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus, Fabio, alla vigilia dell’impegno dell‘19 all’Europeo contro la, gruppo al quale si è aggiunto dopo essere rientrato dal ritiro dell’21 rinunciando alle vacenze: “Sono giovane ed ho tempo per andare in vacanza, ma sono troppo legato a questo gruppo, abbiamo superato insieme le due fasi di qualificazione ed ho voglia di andare fino ininsieme a loro”. SportFace.

