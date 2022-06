Inter, su Dzeko anche il Valencia: le ultime (Di lunedì 20 giugno 2022) Con l’arrivo di Lukaku e quello di Dybala, il futuro di Dzeko all’Inter è in dubbio: sul bosniaco anche il Valencia Il futuro di Dzeko potrebbe essere lontano da Milano e dall’Inter. L’imminente ritorno di Lukaku e il possibile arrivo di Dybala, chiuderebbero le porte al bosniaco. Sull’attaccante ex Roma ci sarebbero diversi club, ultimo il Valencia di Gattuso in cerca di un attaccante con le sue caratteristiche. Lo riporta Marco Barzaghi a Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Con l’arrivo di Lukaku e quello di Dybala, il futuro diall’è in dubbio: sul bosniacoilIl futuro dipotrebbe essere lontano da Milano e dall’. L’imminente ritorno di Lukaku e il possibile arrivo di Dybala, chiuderebbero le porte al bosniaco. Sull’attaccante ex Roma ci sarebbero diversi club, ultimo ildi Gattuso in cerca di un attaccante con le sue caratteristiche. Lo riporta Marco Barzaghi a Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24.

