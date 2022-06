Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | brutta disavventura | “Dove ca**o viviamo”

(Di lunedì 20 giugno 2022) La coppia di ex gieffinihanno dovuto fare nuovamente i conti con unaLa coppia nata nella casa più spiata d’Italia,, non è la prima volta che subisce un furto. Questa volta il figlio d’arte ha voluto denunciare l’accaduto e sfogarsi tramite una storia Instagram.hanno subito un nuovo furto (Fonte: Instagram)Non inizia bene la domenica dei due Influencer che si sono ritrovati la macchina con il vetro rotto e con solo metà volante. Non è la prima volta che i due subiscono un furto, prima in casa poi gli è sparito ...

Pubblicità

Silviatrevisis : RT @VicolodelleNews: Ignazio Moser e Claudia Dionigi raccontano la loro esperienza con i ladri - VicolodelleNews : Ignazio Moser e Claudia Dionigi raccontano la loro esperienza con i ladri - GossipNews_it : Ignazio e Cecilia ancora vittime dei ladri, lo sfogo di Moser: ''Ma dove caz*o viviamo?'' - zazoomblog : Ignazio Moser perseguitato dai ladri il suo sfogo e l’ironico accordo - #Ignazio #Moser #perseguitato #ladri - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ignazio Moser, i ladri gli portano via metà del volante dell’auto: “Poi sono arrivato e sono scappati” -

... Christian Panucci, Fabio Liverani e i tanti altri ex calciatori (ora allenatori o commentatori), assieme a volti del piccolo schermo come Jimmy Ghione, Flavio Montrucchio e. Italians ..., Riccardi e Dionigi Uno scenario da incubo quello descritto e raccontato da alcuni di loro per questo fine settimana, a cominciare da, che ha subito danni nella sua auto, ...Ignazio Moser rompe il silenzio, l'ex gieffino si lascia andare ad un lungo sfogo social che non passa davvero inosservato.Niente Temptation Island per questa estate, ma Mediaset ha deciso comunque di proporre un programma all’insegna dell’amore e delle ...