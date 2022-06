Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out | “Mattia da oggi sei libero”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Una carriera invidiabile, un successo internazionale e anche l’attenzione alle tematiche sociali,sembra non sbagliarne mai una. Il cantante inglese in più occasioni si è scagliato contro l’omofobia ed ha espresso innumerevoli volte la sua vicinanza alla comunità LGBTQ. Ieri durante il suo concerto al Wembley Stadium di Londraha ancheto un fanout pubblicamente. Il ragazzo si è presentato allo stadio con un cartello e l’artista l’ha subito notato. “Ciao, di dove sei? Italy! Fammi vedere il tuo cartello. Vuoiout, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa ...

