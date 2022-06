Fedez, la risposta indiretta a Selvaggia Lucarelli è durissima: le sue parole (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Da qualche giorno si parla del commento di Selvaggia Lucarelli su Fedez. Ora, è arrivata la risposta del rapper. Le sue parole sono state durissime. Selvaggia Lucarelli ha dato la sua visione su un determinato argomento. La giornalista si è sempre mostrata decisa e secca nelle sue varie posizioni. Qualsiasi argomento commenti, infatti, Selvaggia Lucarelli Leggi su youmovies (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Da qualche giorno si parla del commento disu. Ora, è arrivata ladel rapper. Le suesono state durissime.ha dato la sua visione su un determinato argomento. La giornalista si è sempre mostrata decisa e secca nelle sue varie posizioni. Qualsiasi argomento commenti, infatti,

Pubblicità

marcogregorett1 : Purtroppo #Aristotele è morto e neanche #JeanPaulSartre è più tra noi. Per non parlare di #Gesù che tutti dicono ch… - GerardoMastino : @leggoit se ancora non l'avete ancora capito la risposta di @Fedez sotto post in topless della moglie è una presa i… - ArciAtea : Arriva anche la risposta di Fedez alle ultime linee guida del Vaticano. «Amici vaticani… se non potete giocare al g… - Melimont6 : @AnnamariaCerva1 @Fedez Che valore aggiunto avrebbe una risposta di fedez? Auguri di cuore da una perfetta sconosci… - pigrolazy : @Fedez Scrivere in privato pareva brutto. Meglio pubblicamente su twitter per i like, non perché te ne frega) (Even… -