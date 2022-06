Crisi del gas, Cremlino: “Stretta perché Ue non restituisce le turbine”, prezzi al +7% (Di lunedì 20 giugno 2022) “Abbiamo gas pronto per l’esportazione, ma gli europei devono restituire le turbine riparate del tubo Nord Stream“, cioè il gasdotto che collega Russia e Germania con una capacità di 30 miliardi di metri cubi all’anno. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax, ha affermato che “gli europei non hanno restituito le turbine dal gasdotto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) “Abbiamo gas pronto per l’esportazione, ma gli europei devono restituire leriparate del tubo Nord Stream“, cioè il gasdotto che collega Russia e Germania con una capacità di 30 miliardi di metri cubi all’anno. Il portavoce delDmitri Peskov, come riporta Interfax, ha affermato che “gli europei non hanno restituito ledal gasdotto L'articolo proviene da Inews24.it.

