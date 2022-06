Cittadini stufi e il bluff del M5S: tutta la verità di Molinari sulla guerra (Di lunedì 20 giugno 2022) Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, è tra gli ospiti dell'edizione del 20 giugno di Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete4, che fa notare come ci sia uno scollamento tra le mosse della politica e il pensiero degli italiani a proposito del conflitto tra Kiev e Mosca: “L'opinione pubblica non vede di buon occhio la guerra non perché sta con la Russia, ma perché vede che il gasolio alla pompa sta a 2,20 euro al litro, vede che la bolletta del riscaldamento è triplicata, o perché pensa che la propria azienda debba chiudere con l'aumento dei costi dell'energia e lasciare a casa gli operai. Gli italiani non sono dalla parte di Vladimir Putin, ma sono preoccupati per le conseguenze della guerra sull'economia del nostro paese, sulla carne viva e sulla vita delle persone. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Riccardo, capogruppo Lega alla Camera, è tra gli ospiti dell'edizione del 20 giugno di Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete4, che fa notare come ci sia uno scollamento tra le mosse della politica e il pensiero degli italiani a proposito del conflitto tra Kiev e Mosca: “L'opinione pubblica non vede di buon occhio lanon perché sta con la Russia, ma perché vede che il gasolio alla pompa sta a 2,20 euro al litro, vede che la bolletta del riscaldamento è triplicata, o perché pensa che la propria azienda debba chiudere con l'aumento dei costi dell'energia e lasciare a casa gli operai. Gli italiani non sono dalla parte di Vladimir Putin, ma sono preoccupati per le conseguenze dellasull'economia del nostro paese,carne viva evita delle persone. ...

