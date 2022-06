Che tipo di violenza sta subendo Chiara Iezzi e da parte di chi? (Di lunedì 20 giugno 2022) Un messaggio enigmatico della cantante, che con la sorella Paola ha firmato molti successi canori negli anni 2000, pubblicato su Instagram ha messo in allarme i suoi fan. E non solo Le parole di chiara Iezzi sono inquietanti, a partire dal fatto che confessa di non riuscire pià a sorridere per finire con la richiesta, “se si può”, come se non fosse un suo diritto che accada, che si interrompa la violenza che sta subendo: Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di meun abbraccio, chiara Visualizza questo post su ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Un messaggio enigmatico della cantante, che con la sorella Paola ha firmato molti successi canori negli anni 2000, pubblicato su Instagram ha messo in allarme i suoi fan. E non solo Le parole disono inquietanti, a partire dal fatto che confessa di non riuscire pià a sorridere per finire con la riesta, “se si può”, come se non fosse un suo diritto che accada, che si interrompa lache sta: Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio peredere se si può smettere lasu di meun abbraccio,Visualizza questo post su ...

