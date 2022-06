Charles Leclerc non molla: “Ferrari, seguimi! Due vittorie ed è fatta” (Di lunedì 20 giugno 2022) Una gara da vero gladiatore dell’asfalto. Dopo aver cambiato la power unit della sua Ferrari, Charles Leclerc si è ritrovato in fondo alla griglia di partenza del Gran Premio di Canada. Il monegasco si è reso protagonista di un’incredibile rimonta che lo ha portato a concludere la gara al quinto posto. Il Mondiale 2022 di Formula 1, però, sembra allontanarsi sempre più con la Red Bull di Max Verstappen che continua a vincere allungando in classifica. Il monegasco, però, non vuole alzare bandiera bianca prima del tempo. Charles Leclerc non alza bandiera bianca: “A Silverstone per il gradino più alto” Charles Leclerc Ferrari (Credit foto – Scuderia Ferrari pagina Twitter)Ecco le parole del pilota monegasco ai microfoni di Sky ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Una gara da vero gladiatore dell’asfalto. Dopo aver cambiato la power unit della suasi è ritrovato in fondo alla griglia di partenza del Gran Premio di Canada. Il monegasco si è reso protagonista di un’incredibile rimonta che lo ha portato a concludere la gara al quinto posto. Il Mondiale 2022 di Formula 1, però, sembra allontanarsi sempre più con la Red Bull di Max Verstappen che continua a vincere allungando in classifica. Il monegasco, però, non vuole alzare bandiera bianca prima del tempo.non alza bandiera bianca: “A Silverstone per il gradino più alto”(Credit foto – Scuderiapagina Twitter)Ecco le parole del pilota monegasco ai microfoni di Sky ...

lapoelkann_ : Mega complimenti a @Carlossainz55 che chiude secondo e a @Charles_Leclerc che ha fatto una corsa tutta in salita ri… - francescacheeks : Lo zen e l’arte della manutenzione della F1-75 by Charles Leclerc #CanadianGP #F1 #SkyMotori - sportface2016 : +++#CanadaGP, ufficiale: Charles #Leclerc partirà dal fondo della griglia, cambiato la quarta power unit sulla sua #Ferrari+++#F1 - demian_yexil : RT @m_spagna: #CanadaGP #SkyMotori senza gli errori del box, purtroppo ancora una volta (pit lungo e far uscire Charles dietro 4 macchine p… - pinsaroulette_ : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Dai ragazzi, continuiamo così ?????? -