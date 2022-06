Breakker vs Grimes

(Di lunedì 20 giugno 2022) Con campioni dominanti comec’è sempre e comunque un problema: trovare rivali.La stazza, la forza e lo status acquisito dal piccolo degli Steiner rende arduo opporgli un degno sfidante, in grado di rendere, se non incerta, quantomeno credibile la sfida per il titolo massimo dello show. Se con Ziggler e Ciampa si è puntato sul prestigio del rivale, con Gacy si è giocato su aspetti differenti, facendo emergere il profilo più psicologico della sfida tra campione e contendente al titolo. Archiviata, non senza fatica, la pratica Joe Gacy, per Bron è il turno di affrontare Cameron.L’ex campione Nord Americano, persa la cintura, ha deciso repentinamente di volgere l’attenzione al titolo assoluto, sfidando quello che, a suo avviso, è il classico “raccomandato”, non degno delle occasioni che ha avuto. Ora -al di là della ...

