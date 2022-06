Beautiful, trama 21 giugno 2022: Hope mette nei guai Liam? (Di lunedì 20 giugno 2022) A Beautiful, Hope potrebbe mettere nei guai Liam. Stando alla trama di martedì 21 giugno 2022, la giovane Logan sarà dubbiosa e sospettosa nei confronti del marito e si confronterà con Thomas. Il giovane Spencer, di recente, ha investito casualmente Vinny, mentre era alla guida della sua auto con Bill. Quest'ultimo, approfittando del fatto che suo figlio fosse svenuto per lo shock, lo ha riportato a casa e ha cancellato tutte le prove a suo carico dalla scena dell'incidente. Poco dopo, Liam si è risvegliato e ha discusso con il padre sostenendo di dover tornare sul posto per soccorrere l'amico di Thomas e costituirsi, ma Bill glielo ha impedito facendogli presente che la polizia avrebbe subito pensato che avesse ucciso Vinny ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 giugno 2022) Apotrebbere nei. Stando alladi martedì 21, la giovane Logan sarà dubbiosa e sospettosa nei confronti del marito e si confronterà con Thomas. Il giovane Spencer, di recente, ha investito casualmente Vinny, mentre era alla guida della sua auto con Bill. Quest'ultimo, approfittando del fatto che suo figlio fosse svenuto per lo shock, lo ha riportato a casa e ha cancellato tutte le prove a suo carico dalla scena dell'incidente. Poco dopo,si è risvegliato e ha discusso con il padre sostenendo di dover tornare sul posto per soccorrere l'amico di Thomas e costituirsi, ma Bill glielo ha impedito facendogli presente che la polizia avrebbe subito pensato che avesse ucciso Vinny ...

