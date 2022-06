Auto in panne e respinta da un hotel in piena notte: costretta a sborsare 220 euro di taxi (Di lunedì 20 giugno 2022) L’assessora capitolina alle attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli ha recentemente dichiarato: “Ci sono dei protocolli stipulati con le cooperative radio taxi per aiutare le donne, in orario notturno, a tornare a casa. È evidente però che sabato qualcosa non ha funzionato”. La storia di Fabiana, la sera del concerto In filigrana c’è la storia di Fabiana ad averla colpita. Una donna 40enne, originaria di Latina, che ha denunciato quello che le è accaduto la sera di rientro dal concerto di Venditti e De Gregori. Ha dichiarato di essere rimasta in panne con l’Auto in zona Eur, in piena notte e poi di essere stata respinta da un hotel. Alla fine l’hanno costretta a sborsare 220 euro in contanti per farsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) L’assessora capitolina alle attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli ha recentemente dichiarato: “Ci sono dei protocolli stipulati con le cooperative radioper aiutare le donne, in orario notturno, a tornare a casa. È evidente però che sabato qualcosa non ha funzionato”. La storia di Fabiana, la sera del concerto In filigrana c’è la storia di Fabiana ad averla colpita. Una donna 40enne, originaria di Latina, che ha denunciato quello che le è accaduto la sera di rientro dal concerto di Venditti e De Gregori. Ha dichiarato di essere rimasta incon l’in zona Eur, ine poi di essere statada un. Alla fine l’hanno220in contanti per farsi ...

