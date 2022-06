Abruzzo mare da tutto esaurito, Padovano (Sib), ma carovita sta creando più problemi della pandemia (Di lunedì 20 giugno 2022) Pescara - tutto esaurito sulle spiagge abruzzesi, ma si registrano i primi segnali di un rallentamento nelle prenotazioni, forse dovuto al carovita. Il tutto mentre i balneatori fanno i conti con l'aumento dei costi di energia e materie prime e con la carenza di personale. Questa, mentre la stagione si appresta a entrare del vivo, l'analisi fatta all'ANSA dal presidente di Confcommercio Pescara e del Sib Abruzzo, Riccardo Padovano. "Alla vigilia della stagione - afferma - abbiamo registrato numeri da tutto esaurito riguardo ai posti ombra, incremento che ci aspettavamo dopo due anni di pandemia. Abbiamo avuto tantissime prenotazioni, anche se ora registriamo primi segnali di calo. Difficile capire i motivi, forse è ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Pescara -sulle spiagge abruzzesi, ma si registrano i primi segnali di un rallentamento nelle prenotazioni, forse dovuto al. Ilmentre i balneatori fanno i conti con l'aumento dei costi di energia e materie prime e con la carenza di personale. Questa, mentre la stagione si appresta a entrare del vivo, l'analisi fatta all'ANSA dal presidente di Confcommercio Pescara e del Sib, Riccardo. "Alla vigiliastagione - afferma - abbiamo registrato numeri dariguardo ai posti ombra, incremento che ci aspettavamo dopo due anni di. Abbiamo avuto tantissime prenotazioni, anche se ora registriamo primi segnali di calo. Difficile capire i motivi, forse è ...

