A Budapest Martinenghi vola anche nei 50 rana | miglior crono in batteria

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata… - ItaliaTeam_it : 100 rana nella leggenda! ???? Con il record italiano di 58.26 Nicolò Martinenghi è CAMPIONE DEL MONDO a Budapest!… - Coninews : NICOLÒ CAMPIONE DEL MONDO ?? A Budapest Nicolò #Martinenghi conquista uno storico oro iridato nei 100 rana! ??????… - 165Vincenzo : RT @Eurosport_IT: CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata di Bud… - Gazzetta_it : Mondiali di Budapest, Martinenghi vola anche nei 50 rana: miglior crono in batteria #nuoto -

Dall'oro nei 100 al primo tempo nei 50 rana: Nicolòva a tutta velocità ai Mondiali di. Il ranista delle meraviglie vola nelle semifinali dei 50 con il miglior crono delle batterie in 26'68: il suo record italiano è di 26'39, a '......DI LUSSO La terza giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a...un podio mondiale in staffetta) e naturalmente alla perla della medaglia d'oro di Nicolònei 50 ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Iniziato il lungo Mondiale di Gregorio Paltrinieri che dopo le fatiche della vasca si tufferà nelle acque libere del Lup ...Inizia nel migliore dei modi l’esperienza di Nicolò Martinenghi nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di scena alla Duna Arena di Budapest. Il campione del mondo della distanza doppia si qualifica in ...