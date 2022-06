Uccide la moglie Donatella con una coltellata e scappa: trovato morto carbonizzato (Di domenica 19 giugno 2022) Domenica tragica a Novoli, paese in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli è stata uccisa con una coltellata nella sua casa. A sferrare il colpo fatale sarebbe stato il marito Matteo Verdesca. L'uomo si era reso... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) Domenica tragica a Novoli, paese in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni,Miccoli è stata uccisa con unanella sua casa. A sferrare il colpo fatale sarebbe stato il marito Matteo Verdesca. L'uomo si era reso...

