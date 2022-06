Travolto e ucciso in bici, adesso Borgo chiede più sicurezza. 'Zone 30 da Pozzo Alto a Strada Lancisi'. Novità per le rotatorie (Di domenica 19 giugno 2022) PESARO - Si è tenuto un incontro ieri mattina dei consiglieri Giangolini e Gasparini, in rappresentanza dell'Ottavo Quartiere, con i tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia in merito alla ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 giugno 2022) PESARO - Si è tenuto un incontro ieri mattina dei consiglieri Giangolini e Gasparini, in rappresentanza dell'Ottavo Quartiere, con i tecnici del Comune di Pesaro e della Provincia in merito alla ...

