Strage nazista di Pian dell’Albero: Anpi invita colonnello russo. Regione e comuni ritirano gonfaloni e fasce tricolori (Di domenica 19 giugno 2022) La presenza di un ufficiale russo in divisa nel tempo dell'aggressione di Mosca all'Ucraina non è stata accettata. Così, all'arrivo del colonnello della Federazione russa, ogni anno invitato dall'Anpi al ricordo dell'eccidio nazista di Pian dell'Albero, i sindaci si sono tolti la fascia tricolore e hanno ritirato i gonfaloni "per evitare strumentalizzazioni" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) La presenza di un ufficialein divisa nel tempo dell'aggressione di Mosca all'Ucraina non è stata accettata. Così, all'arrivo deldella Federazione russa, ogni annoto dall'al ricordo dell'eccidiodidell'Albero, i sindaci si sono tolti la fascia tricolore e hanno ritirato i"per evitare strumentalizzazioni" L'articolo proviene da Firenze Post.

