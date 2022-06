(Di domenica 19 giugno 2022) Stefano Gabbana proprio non si spiega la frenesia che sui siti e le piattaforme di re-sell o di vintage accompagna la messa in vendita di vecchi capi di Dolce e Gabbana e D&G, la seconda linea nata nel 1994 e chiusa nel 2011. Non si tratta di un’ondata di nostalgia per l’archivio delle creazioni dei due designer, ma di un fenomeno che rientra nella più ampia ossessione che la Gen Z prova per gli anni 2000, con la bolla estetica Y2K che sui social si gonfia nutrendosi di denim in qualunque forma (su su fino al canadian tuxedo di Justin Timberlake e Britney Spears), crop top, colori acidi, occhiali dalle lenti fumé, trucco opaco, capelli stirati e cellulari Motorola Razr. Nel backstage di Dolce&Gabbana - Men's Fashion Show Milano 2022.jpg courtesy press officeÈ un ritorno ciclico, l’ossessione dei millennial erano (sono) gli anni ’80. Gabbana dice: «Noi negli anni ’80 e ’90 ...

infoitcultura : Dolce & Gabbana: Sognando Beckham, sono tornati gli anni Duemila - _mmire : @BacterialGrint_ @gxallavichx Ahhhhhhhhhh Vbb io dico sempre che assomiglia a quella di sognando Beckham PERÒ NON… -

la Repubblica

A molti non sfuggiranno rimandi ad altre storie cult al femminile come, Mulan o il recentissimo Red della Pixar. Unico problema: non si è ancora capito che sarà il cattivo, sempre ...Bastano le prime due uscite - jeans strappati, blazer doppiopetto, crocifisso sul petto nudo - per capire chi sia il riferimento: David, il metrosexual originale , emblema del maschio degli ... Dolce & Gabbana: Sognando Beckham, sono tornati gli anni Duemila In occasione della sfilata a Milano, Stefano Dolce e Domenico Gabbana ci raccontano la loro nuova collezione, che è un ritorno agli anni '90 - come piace alla Gen Z. Con un modello di riferimento: Dav ...Dolce&Gabbana con Re-edition rivisitano i loro look d’annata in omaggio al campione: “Ha portato la moda al grande pubblico”.