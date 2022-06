Sainz: 'Buon passo, ma ci mancava velocità per passare' (Di domenica 19 giugno 2022) L'appuntamento con la prima vittoria è, nuovamente, rimandato. Ma Carlos Sainz lascia con sensazioni positive il Canada, al termine di una gara in cui più volte ha provato a passare Max Verstappen. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) L'appuntamento con la prima vittoria è, nuovamente, rimandato. Ma Carloslascia con sensazioni positive il Canada, al termine di una gara in cui più volte ha provato aMax Verstappen. ...

Pubblicità

NotizieTg : Gp Canada: vince Verstappen, 2° Sainz 21.42 Max Verstappen vince a Montreal davanti a un coriaceo Sainz.Sul podio… - MichelePireddu : Sainz è un buon pilota, nessuno dice il contrario, amministra bene le posizioni, sfrutta bene la macchina. Gli manc… - DegrandinGrandi : RT @antorendina: Chi oggi critica Sainz perché 'non è buon, non ci ha provato' non può seguire la F1 o può seguirla ma in silenzio perché n… - JoeCool_____ : Il #GPCanada conferma che #Sainz è un buon pilota ma #Leclerc è un campione. - LucianoQuaranta : RT @antorendina: Chi oggi critica Sainz perché 'non è buon, non ci ha provato' non può seguire la F1 o può seguirla ma in silenzio perché n… -