Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2022: risultati e classifica gara (Di domenica 19 giugno 2022) Oggi si è disputato il GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Montreal. In terra nordamericana si è consumato un Gran Premio estremamente avvincente, i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria e per i piazzamenti di maggiore rilievo. Sergio Perez si è dovuto ritirare nel corso del nono giro a causa di un problema idraulico. Di seguito l’Ordine d’arrivo, la classifica finale, i risultati del GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Montreal. Prossimo appuntamento tra un paio di settimane a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Ordine d’arrivo GP Canada F1 2022 Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Rit. Mick ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Oggi si è disputato il GP del, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Montreal. In terra nordamericana si è consumato un Gran Premio estremamente avvincente, i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria e per i piazzamenti di maggiore rilievo. Sergio Perez si è dovuto ritirare nel corso del nono giro a causa di un problema idraulico. Di seguito l’, lafinale, idel GP del, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Montreal. Prossimo appuntamento tra un paio di settimane a Silverstone per il GP di Gran Bretagna.GPF1Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Rit. Mick ...

Pubblicità

sportface2016 : Giro di Svizzera 2022, risultati ed ordine d’arrivo ottava tappa: #Evenepoel vince la crono, #Thomas trionfa in cla… - Davide_peacock : Guardo l'ordine d'arrivo e continuo a pensare: Ma siamo sicuri che il livello dei piloti in motogp sia così alto? T… - VikyBorgomeo : #motoGp #GermanGP Ordine d'arrivo F. Quartararo 0:41:12.816 J. Zarco +4.939s J. Miller+8.372s A. Espargaro +9.113s… - Etzi2891 : Da quando @ValeYellow46 ha smesso, non riesco più a guardare la @MotoGP (inteso sia come categoria sia comprendo an… - zazoomblog : Ordine d’arrivo MotoGP GP Germania 2022: risultati e classifica gara - #Ordine #d’arrivo #MotoGP #Germania -