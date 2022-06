Nuoto | Simona Quadarella convince ed è in finale con il 2° tempo ai Mondiali nei 1500 sl Davanti Katie Ledecky

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022)lancia un segnale. Si sono svolte poco fa le batterie deistile libero aididi Budapest e la ventitreenne romana si qualifica agevolmente per laintercontinentale, facendo registrare il secondoassoluto in 15.56.19 alle spalle della sola. Per l’azzurra una batteria nuotata in maniera abbastanza sciolta, nonostante le australiane Lani Pallister (15.57.61) e Moesha Johnson (15.57.77) le hanno gravitato non lontano per praticamente tutta la durata della gara, permettendole di mantenere comunque un ritmo discreto fino a vincere la propria batteria allungando nel. Dicevamo della, andata completamente ad un altro passo: la ...