Nandez-Juventus, pista in salita: ci prova un’altra squadra italiana (Di domenica 19 giugno 2022) La Juventus torna in pressing su Nahitan Nandez. Stando a quanto riportato da La Stampa infatti, il club bianconero vorrebbe intavolare una trattativa con i rossoblù per portare l’uruguaiano alla corte di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. I contatti tra la Juventus ed il club sardo sono ripresi negli ultimi giorni, dopo una lunga trattativa durante il mercato invernale che non si è mai sbloccata soprattutto a causa della formula proposta dalla dirigenza bianconera; infatti il prestito con diritto di riscatto non ha mai convinto pienamente il centrocampista uruguagio. Nelle ultime ore però va segnalato il forte inserimento del neopromosso Monza nella corsa al giocatore. Il club comandato da Berlusconi e Galliani starebbe pensando all’attuale n°18 rossoblù per rinforzare il centrocampo in vista della ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Latorna in pressing su Nahitan. Stando a quanto riportato da La Stampa infatti, il club bianconero vorrebbe intavolare una trattativa con i rossoblù per portare l’uruguaiano alla corte di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. I contatti tra laed il club sardo sono ripresi negli ultimi giorni, dopo una lunga trattativa durante il mercato invernale che non si è mai sbloccata soprattutto a causa della formula proposta dalla dirigenza bianconera; infatti il prestito con diritto di riscatto non ha mai convinto pienamente il centrocamuruguagio. Nelle ultime ore però va segnalato il forte inserimento del neopromosso Monza nella corsa al giocatore. Il club comandato da Berlusconi e Galliani starebbe pensando all’attuale n°18 rossoblù per rinforzare il centrocampo in vista della ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Nandez Juve: si torna a pensare all’uruguaiano. Ma un’altra italiana fa sul serio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhe… - gilnar76 : Nandez Juve: si torna a pensare all’uruguaiano. Ma un’altra italiana fa sul serio #Finoallafine #Forzajuve… - infoitsport : Juventus e Napoli non mollano Nandez, ma solo il Monza ci ha messo la faccia - TUTTOJUVE_COM : Juventus e Napoli non mollano Nandez, ma solo il Monza ci ha messo la faccia - j_pelonara : RT @jackcalvarosie: Credo che qui stiate sottovalutando la situazione. Quando sento parlare di gente come #Nandez e #Berardi mi viene solo… -