Mondiali di nuoto | Nicolò Martinenghi vince l’oro nei 100 metri rana Ed è record italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022)è il nuovo campione del mondo nei 100. Il 22enneha infatti conquistato la medaglia d’oro aididi Budapest dopo una grande seconda vasca che gli ha permesso di toccare in 58.28 secondi, battendo così il. Medaglia d’argento all’olandese Arno Kamminga con 58.62, bronzo per il nuotatore americano con 58.65. “Sono molto contento, anche se mi aspettavo qualcosa in meno a livello cronoco – ha commentato senza farsi sconti il 22enne – È un’emozione allucinante. Sapevo che eravamo in tre allo stesso livello e la testa, la concentrazione, la determinazione sono state risolutive per il successo. Era la mia prima finale individuale mondiale, sono riuscito ...