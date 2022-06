LIVE Berrettini-Krajinovic 7-5 6-4, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro non tradisce e fa il bis a Londra! Sconfitto il serbo in due set (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.20 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace e 3 doppi falli dell’azzurro che ha annullato una palla break su due, mettendo in campo il 58% di prime, realizzando il 79% di punti con la prima e il 64% con la seconda. Il serbo invece ha trovato 6 ace e 2 doppi falli mettendo in campo il 66% di prime, con il 60% di punti con la prima e il 57% con la seconda salvando 4 palle break su 7. 71 punti totali a 56 in favore del tennista romano. 16.18 Matteo Berrettini fa doppietta al Queen’s! Settimo titolo in carriera per l’azzurro su dieci finali e back-to-back dopo la vittoria dello scorso anno contro Cameron Norrie e quella di settimana scorsa a Stoccarda contro ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.20 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 14 ace e 3 doppi falli delche ha annullato una palla break su due, mettendo in campo il 58% di prime, realizzando il 79% di punti con la prima e il 64% con la seconda. Ilinvece ha trovato 6 ace e 2 doppi falli mettendo in campo il 66% di prime, con il 60% di punti con la prima e il 57% con la seconda salvando 4 palle break su 7. 71 punti totali a 56 in favore del tennista romano. 16.18 Matteofa doppietta al! Settimo titolo in carriera persu dieci finali e back-to-back dopo la vittoria dello scorso anno contro Cameron Norrie e quella di settimana scorsa a Stoccarda contro ...

