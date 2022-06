Le etichette “cibo naturale”spesso sono fuorvianti | SAFE chiede all’UE di esprimersi sul tema

Leggi su consumatore

(Di domenica 19 giugno 2022) Non basta l’appellativo naturale per definire sano un prodotto. In molti casi, ed in assenza di definizione, può essere solo greenwashing Come si può definire unnaturale? Opposto a chimico? Non processato? Derivante da materie prime biologiche?tutte definizioni valide, che però in assenza di una visione univoca posgenerare confusione nei consumatori. L'articolo proviene da Consumatore.com.