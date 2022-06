Incidente via Appia, morta Simona Dell’Ova, volontaria degli Angeli con la coda: ‘Ora sei un Angelo da lassù’ (Di domenica 19 giugno 2022) Si chiamava Simona Dell’Ova, aveva 46 anni ed era una volontaria del gruppo degli “Angeli con la coda di Tivoli e villa Adriana” la 46enne morta ieri nel tragico Incidente stradale avvenuto a Roma in zona Capannelle. L’Incidente Simona era di Tivoli e viaggiava a bordo di una moto, una Triumph, con il suo fidanzato, che era alla guida. Si trovavano in via Appia all’altezza del civico 1255 quando è avvenuto lo schianto, intorno all’una e mezza della notte tra venerdì e sabato. Inizialmente si pensava a uno scontro con un’altra auto, ma dai rilievi sembrerebbe trattarsi di un Incidente autonomo. La moto avrebbe sbandato per motivi ancora da appurare e poi colpito un guardrail. A seguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) Si chiamava, aveva 46 anni ed era unadel gruppocon ladi Tivoli e villa Adriana” la 46enneieri nel tragicostradale avvenuto a Roma in zona Capannelle. L’era di Tivoli e viaggiava a bordo di una moto, una Triumph, con il suo fidanzato, che era alla guida. Si trovavano in viaall’altezza del civico 1255 quando è avvenuto lo schianto, intorno all’una e mezza della notte tra venerdì e sabato. Inizialmente si pensava a uno scontro con un’altra auto, ma dai rilievi sembrerebbe trattarsi di unautonomo. La moto avrebbe sbandato per motivi ancora da appurare e poi colpito un guardrail. A seguito ...

