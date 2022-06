Il femminismo dovrebbe trasformarsi in un'alleanza che combatta la diseguaglianza in tutte le sue forme (Di domenica 19 giugno 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Mi capita ultimamente di sentirmi chiedere da molti uomini quale parità vogliamo ancora raggiugere noi donne, visto che ormai siamo “ovunque”. E giù un elenco di signore titolari di posti di potere che si riduce a pochi nomi, i soliti, e che dovrebbe placare le nostre ambizioni. Faccio fatica, confesso, tutte le volte, a riepilogare i numeri della diseguaglianza che peraltro conoscono tutti. È come se, nel giro di pochi anni, quei numeri avessero perso di evidenza, superati da una narrazione che ci vede vincenti e che dovrebbe tacitarci una volta per tutte. Il fatto è che anche noi, che quel soffitto di cristallo lo vediamo ancora benissimo, siamo stanche di dover ripetere sempre le solite cose: cosa c’è di difficile da capire nel fatto ... Leggi su iodonna (Di domenica 19 giugno 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Mi capita ultimamente di sentirmi chiedere da molti uomini quale parità vogliamo ancora raggiugere noi donne, visto che ormai siamo “ovunque”. E giù un elenco di signore titolari di posti di potere che si riduce a pochi nomi, i soliti, e cheplacare le nostre ambizioni. Faccio fatica, confesso,le volte, a riepilogare i numeri dellache peraltro conoscono tutti. È come se, nel giro di pochi anni, quei numeri avessero perso di evidenza, superati da una narrazione che ci vede vincenti e chetacitarci una volta per. Il fatto è che anche noi, che quel soffitto di cristallo lo vediamo ancora benissimo, siamo stanche di dover ripetere sempre le solite cose: cosa c’è di difficile da capire nel fatto ...

Pubblicità

Giorgheil : @AliGhe86 @CarFrutta @patty75443750 Io lo ricordo benissimo. Come ricordo i like a determinati tweet di gentaglia c… - Gianna81635097 : @GiorgiaMeloni Non si rende conto che infondo ha fatto un tweet femminista lei che cataloga il femminismo come sini… - mrighetti1967 : RT @mautortorella: Invece delle futili minchiate tipo #schwa, il #femminismo contemporaneo dovrebbe occuparsi di questo! - Slayeon98 : @Redent20 Il femminismo non afferma nulla di tutto ciò, partendo innanzitutto dal fatto che la misandria di per sé… - mautortorella : Invece delle futili minchiate tipo #schwa, il #femminismo contemporaneo dovrebbe occuparsi di questo! -

Un vento conservatore soffia sulla Cupola federale Il totale annuo dovrebbe passare da cinque a sette miliardi di franchi entro il 2030. Ma cosa verrà ... Risposte conservatrici Altro colpo al femminismo, il deputato dell'Alleanza del centro centro ... Pleasure, la recensione: luci rosse tra Svezia e Hollywood Hot Girls Wanted: Turned On - il porno, il sesso e il femminismo nell'età del Web Il lato oscuro ... con al centro una performance che, a differenza del percorso di Bella, dovrebbe avere un esito ... Sette del Corriere della Sera Dove scoprire le “armi” di un femminismo nuovo Mi capita ultimamente di sentirmi chiedere da molti uomini quale parità vogliamo ancora raggiugere noi donne, visto che ormai siamo “ovunque”. E giù un elenco di signore titolari di posti di potere ch ... Cosa rispondo a Emma Marrone che mi dà dell'ignorante Svelo le mie fonti quando dico che il concerto femminista al Campovolo è un attacco al genere maschile: la filosofa Bérénice Levet, il filosofo Friedrich Nietzsche e l'altro filosofo ancora Joseph Rat ... Il totale annuopassare da cinque a sette miliardi di franchi entro il 2030. Ma cosa verrà ... Risposte conservatrici Altro colpo al, il deputato dell'Alleanza del centro centro ...Hot Girls Wanted: Turned On - il porno, il sesso e ilnell'età del Web Il lato oscuro ... con al centro una performance che, a differenza del percorso di Bella,avere un esito ... Qui Madrid, «il femminismo è al governo». Così la ministra Montero vuole cambiare la Spagna Mi capita ultimamente di sentirmi chiedere da molti uomini quale parità vogliamo ancora raggiugere noi donne, visto che ormai siamo “ovunque”. E giù un elenco di signore titolari di posti di potere ch ...Svelo le mie fonti quando dico che il concerto femminista al Campovolo è un attacco al genere maschile: la filosofa Bérénice Levet, il filosofo Friedrich Nietzsche e l'altro filosofo ancora Joseph Rat ...