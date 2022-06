Giro del Belgio 2022, Fabio Jakobsen vince l’ultima tappa in volata. Mauro Schmid trionfa nella generale (Di domenica 19 giugno 2022) Fabio Jakobsen ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro del Belgio 2022, una frazione completamente pianeggiante di 180 km tra Gingelom e Beringen. Giornata pensata per i velocisti e l’olandese si è imposto in volata, festeggiando grazie a una sontuosa rimonta che gli ha permesso di battere i belgi Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) e l’irlandese Sam Bennett, il quale è partito troppo in anticipo e non ha sfruttato al meglio l’eccellente lavoro dei compagni di squadra della Bora-hansgrohe. Da segnalare l’ottavo posto di Alberto Dainese (Team DSM). Il 25enne ha conquistato la decima vittoria stagionale, addirittura la 35ma in una carriera ancora agli inizi. Si tratta di un sigillo importante per l’alfiere della Quick Step, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)ha vinto la quinta e ultimadeldel, una frazione completamente pianeggiante di 180 km tra Gingelom e Beringen. Giornata pensata per i velocisti e l’olandese si è imposto in, festeggiando grazie a una sontuosa rimonta che gli ha permesso di battere i belgi Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) e l’irlandese Sam Bennett, il quale è partito troppo in anticipo e non ha sfruttato al meglio l’eccellente lavoro dei compagni di squadra della Bora-hansgrohe. Da segnalare l’ottavo posto di Alberto Dainese (Team DSM). Il 25enne ha conquistato la decima vittoria stagionale, addirittura la 35ma in una carriera ancora agli inizi. Si tratta di un sigillo importante per l’alfiere della Quick Step, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Joe Biden è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware, ma si è subito rialzat… - DiMarzio : Incontro a Montecarlo tra #Allegri e #Campos, la foto ha fatto il giro del web. Ma l'allenatore resterà alla #Juve - fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - lorpisca1957 : RT @sdeangelis56: Nel Nord Italia l'acqua sarà razionata. Sarà razionata anche l'elettricità per via della chiusura del gas russo. Il carb… - Alcor48018 : RT @sdeangelis56: Nel Nord Italia l'acqua sarà razionata. Sarà razionata anche l'elettricità per via della chiusura del gas russo. Il carb… -