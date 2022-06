Ginnastica | Europei ritmica | Raffaeli campionessa a cerchio e clavette | argento alla palla

(Di domenica 19 giugno 2022) Tel Aviv, 19 giu. (Adnkronos) - Sofiavince la medaglia d'oro alcon 36 punti netti. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato -già medaglia di bronzo in questo attrezzo al mondiale di Kitakyushu - nella sua prima finale di specialità di oggi al Campionato Europeo dia Tel Aviv, sale sul primo gradino del podio davanti all'israeliana Daria Atamanov – vincitrice dell'All Around di ieri –con 34.900 punti ebulgara Boryana Kaleyn, bronzo con 33.900. Il programma delle finali individuali è proseguito con la p. In questo ottetto erano presenti due ginnaste azzurre. L'inarrestabile Sofia, reduce da un amaro quarto posto nel concorso generale europeo, lascia poco spazio alle rivali e colleziona la sua seconda medaglia ...

SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d'oro nella Finale di Specialità al cerchio… - SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei d… - SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d'oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurr… - DOPPIO ORO! Strepitosa Sofia #Raffaeli, prima azzurra nella storia della ginnastica ritmica italiana a conquistare la m… - L'azzurra Sofia Raffaeli scrive la storia della ginnastica ritmica: è doppio oro agli Europei

Continuano i successi per la diciottenne marchigiana che stabilisce un nuovo primato storico per la Ritmica ...Oggi all'Expo di Tel Aviv in Israele, nel corso della giornata conclusiva della 38a edizione dei Campionatidiritmica. Due ori Il primo oro Sofia l'ha conquistato al cerchio, ... Europei Ginnastica Ritmica, Raffaeli storica con due ori e un argento In questa finale la ginnasta di Chiaravalle, allenata da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano, mette insieme 34.550 punti validi per la prima posizione in classifica davanti alla padrona di ...11:50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali ad attrezzo (squadre) degli Europei di ginnastica ritmica 2022. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2022 di ginnastica ...