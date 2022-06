F1 | George Russell | “Non mi accontento di finire quinto | girare con le gomme d’asciutto era giusto”

(Di domenica 19 giugno 2022) Ci ha provato il britannico della Mercedes,, nelle qualifiche del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Condizioni difficili sulla pista dedicata alla memoria di Gilles Villeneuve. Il britannico della Mercedes, tra i protagonisti sul bagnato, si è voluto giocare la carta dell’all-in, ovvero quella di montare leslick pur su un asfalto umido, con qualche pozzanghera di troppo. Proprio una pozzanghera, in curva-1, lo ha tradito nel suo giro di lancio, non avendo più grip e girandosi con la sua Mercedes. Tuttavia, a detta di, il rischia ci stava: “Non sono qui per accontentarmi di un quarto o di unposto. Se ho una chance per essere davanti a tutti, cerco di sfruttarla senza se e senza ma“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports. Un ...

Quarta la Mercedes di un redivivo Lewis Hamilton , mentre è solo ottavocon l'altra Mercedes che si ritrova davanti Kevin Magnussen , Mick Schumacher ed Esteban Ocon . La Red Bull di ...(Mercedes) 9. RICCIARDO Daniel (McLaren) 10. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo) 11. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo) 12. ALBON Alexander (Williams) 13. PEREZ Sergio (Red Bull) 14. NORRIS Lando (...Il pilota della Mercedes è stato l'unico a tentare una mossa 'disperata' al termine del Q3 che non ha dato i frutti sperati ...Miglior qualifica stagionale a Montreal per Lewis Hamilton, che domani potrà partire in seconda fila al via del Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono atto del Mondiale di Formula Uno. Il set ...