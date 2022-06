F1, Christian Horner: “Affidabilità un fattore da tenere in considerazione. A Silverstone Ferrari porterà aggiornamenti…” (Di domenica 19 giugno 2022) Red Bull porta a quota 6 la sequenza di vittorie consecutive grazie al trionfo odierno di Max Verstappen nel Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese ha avuto la meglio sulla Ferrari di Carlos Sainz, allungando ulteriormente in vetta al campionato piloti con un margine di 46 punti sul compagno di squadra Sergio Perez (oggi out per problemi di Affidabilità) e di 49 su Charles Leclerc. “Gli ultimi dieci giri non sono stati per niente confortevoli dopo il rientro della Safety Car, anche perché Max non è riuscito a tenere Sainz lontano dalla zona DRS. Oggi la Ferrari era molto veloce in rettilineo, poteva attaccare i cordoli e rimanere vicina. Tutto il merito è di Carlos, che ha spinto Max ad andare molto forte”, dice Christian ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Red Bull porta a quota 6 la sequenza di vittorie consecutive grazie al trionfo odierno di Max Verstappen nel Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese ha avuto la meglio sulladi Carlos Sainz, allungando ulteriormente in vetta al campionato piloti con un margine di 46 punti sul compagno di squadra Sergio Perez (oggi out per problemi di) e di 49 su Charles Leclerc. “Gli ultimi dieci giri non sono stati per niente confortevoli dopo il rientro della Safety Car, anche perché Max non è riuscito aSainz lontano dalla zona DRS. Oggi laera molto veloce in rettilineo, poteva attaccare i cordoli e rimanere vicina. Tutto il merito è di Carlos, che ha spinto Max ad andare molto forte”, dice...

