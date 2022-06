Ex protagonisti di “Uomini e Donne” derubati: “mi fate schifo” (Di domenica 19 giugno 2022) Svaligiati gli appartamenti di alcuni ex protagonisti di “Uomini e Donne”. I volti noti condividono l’accaduto sui social Condividere la propria vita sui social network può spesso rappresentare un vero e proprio problema, soprattutto se a farlo sono i volti noti dello spettacolo con i loro appartamenti impeccabili, le cabine armadio straripanti di Chanel, Air Jordan in edizione limitata e gioielli di varia natura. Lo sanno bene Lorenzo Riccardi e Cecilia Zanarrigo, due ex protagonisti di Uomini e Donne recentemente derubati in casa. Pare che i due abbiano trovato i rispettivi appartamenti a soqquadro e poco importa se al loro interno ci fossero oggetti di valore o meno, essere derubati lascia sempre l’amaro in bocca e un senso di impotenza e disgusto ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 giugno 2022) Svaligiati gli appartamenti di alcuni exdi “”. I volti noti condividono l’accaduto sui social Condividere la propria vita sui social network può spesso rappresentare un vero e proprio problema, soprattutto se a farlo sono i volti noti dello spettacolo con i loro appartamenti impeccabili, le cabine armadio straripanti di Chanel, Air Jordan in edizione limitata e gioielli di varia natura. Lo sanno bene Lorenzo Riccardi e Cecilia Zanarrigo, due exdirecentementein casa. Pare che i due abbiano trovato i rispettivi appartamenti a soqquadro e poco importa se al loro interno ci fossero oggetti di valore o meno, esserelascia sempre l’amaro in bocca e un senso di impotenza e disgusto ...

