Dimenticata sullo scuolabus sotto il sole per 7 ore: Flora muore a 4 anni (Di domenica 19 giugno 2022) Non ha retto il cuore della piccola Flora. La bambina è morta dopo essere stata lasciata al sole per 7 ore dentro il pulmino della scuola. Sbagliare è umano e può capitare a tutti. Talvolta, però, i nostri sbagli possono costare la vita a qualcuno. E’ quanto accaduto alla piccola Flora, una bimba deceduta ad appena 4 anni perché Dimenticata per 7 ore sotto il sole dentro il pulmino che avrebbe dovuto portarla da casa all’asilo. ANSA/RENATO DE PASCALE/ARCHIVIOLa bambina è rimasta chiusa da sola all’interno del mezzo parcheggiato al sole. La tragedia è avvenuta a Tomajmonstora, in Ungheria. Flora Inez è stata trovata esanime a bordo dello scuolabus dall’autista solo quando è andato a riprendere il ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 giugno 2022) Non ha retto il cuore della piccola. La bambina è morta dopo essere stata lasciata alper 7 ore dentro il pulmino della scuola. Sbagliare è umano e può capitare a tutti. Talvolta, però, i nostri sbagli possono costare la vita a qualcuno. E’ quanto accaduto alla piccola, una bimba deceduta ad appena 4perchéper 7 oreildentro il pulmino che avrebbe dovuto portarla da casa all’asilo. ANSA/RENATO DE PASCALE/ARCHIVIOLa bambina è rimasta chiusa da sola all’interno del mezzo parcheggiato al. La tragedia è avvenuta a Tomajmonstora, in Ungheria.Inez è stata trovata esanime a bordo dellodall’autista solo quando è andato a riprendere il ...

