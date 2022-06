Covid nel Lazio, aumentano i positivi. I bollettino aggiornato delle Asl (Di domenica 19 giugno 2022) Covid nel Lazio, continuano ad aumentare i positivi. Dopo un periodo di ‘stallo’, ecco una nuova impennata. Nell’ultima settimana infatti si è registrato un raddoppio dei contagi. Oggi, su un totale di 18.626 tamponi, si sono registrati 4.807 nuovi casi positivi, meno rispetto a ieri (5.157). Si contano poi 493 ricoverati, un decesso e 43 terapie intensive. Come scrive l’assessore D’Amato: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%. I casi a Roma sono a quota 3.109“. Il bollettino di oggi 19 Giugno 2022 Nuovi contagi: 4.807 Ricoverati: -3 pazienti Terapie intensive: +1 Morti: 1 Guariti: 2.080 Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 956 1 Asl Roma 2 1.389 0 Asl Roma 3 764 0 Asl Roma 4 153 0 Asl Roma 5 328 0 Asl Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022)nel, continuano ad aumentare i. Dopo un periodo di ‘stallo’, ecco una nuova impennata. Nell’ultima settimana infatti si è registrato un raddoppio dei contagi. Oggi, su un totale di 18.626 tamponi, si sono registrati 4.807 nuovi casi, meno rispetto a ieri (5.157). Si contano poi 493 ricoverati, un decesso e 43 terapie intensive. Come scrive l’assessore D’Amato: “Il rapporto trae tamponi è al 25,8%. I casi a Roma sono a quota 3.109“. Ildi oggi 19 Giugno 2022 Nuovi contagi: 4.807 Ricoverati: -3 pazienti Terapie intensive: +1 Morti: 1 Guariti: 2.080 Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 956 1 Asl Roma 2 1.389 0 Asl Roma 3 764 0 Asl Roma 4 153 0 Asl Roma 5 328 0 Asl Roma ...

RobertoBurioni : Speriamo che il consulente ribadisca ai giudici di Pesaro che il livello degli anticorpi non può essere correlato a… - GuidoDeMartini : ?? EFFICACIA NEGATIVA: DOPO “X” MESI I VACCINATI HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ DI CONTRARRE IL COVID RISPETTO AI NON VA… - reportrai3 : Nel 2021 Philips ha iniziato un richiamo su base volontaria di 15 milioni di respiratori e ventilatori difettosi: r… - alesi_enrico : Dopo tutto quello che succede in giro fra COVID, guerra e finanza noto con stupore che molta gente non si accorge d… - drsmoda2 : RT @miia_2018: Forum Economico Internazionale San Pietroburgo 2022: Moderatrice: 'Il vaccino Covid potrà diventare obbligatorio nel Calend… -